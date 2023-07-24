Голкипер «Зенита» Кержаков объяснил, почему не стал бы участвовать в шоу Дзюбы и Слуцкого

36-летний российский футболист Михаил Кержаков, выступающий за «Зенит» на позиции голкипера, поделился мнением о шоу экс-наставника российской сборной Леонида Слуцкого и форварда «Локомотива Артёма Дзюбы.

Вратарь санкт-петербургского клуба считает, что не смог бы раскрыться на камеру.

«Слышал о шоу Леонида Слуцкого в интернете, смотрел несколько выпусков, где они с Артёмом Дзюбой приглашали футболистов в гости. Я бы не стал участвовать в этом, потому что у меня вряд ли получится раскрыться на камеру в таких передачах», — цитирует Кержакова издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дзюба и Слуцкий являются ведущими шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Его суть заключается в высмеивании приглашённых гостей, которыми являются бывшие или нынешние футболисты.