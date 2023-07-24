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Защитник «Локомотива» Тикнизян объяснил, почему перестал праздновать голы в стиле Дзюбы

В первом туре он забил гол в ворота «Рубина».
24 июля 2023 13:05
автор: Виталий Овсянников

24-летний российский футболист Наир Тикнизян, выступающий за «Локомотива» на позиции защитника, объяснил, почему перестал праздновать голы в стиле своего одноклубника Артёма Дзюбы.

«Почему перестал праздновать голы, как Дзюба? Надоело (смеётся). Я стал чаще забивать, поэтому надо своё празднование придумывать. Теперь я каждый раз куда-то бегу, а меня потом ещё 20 минут по стадиону ловят», — заявил Тикнизян в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне защитник железнодорожников забил пять голов в 29 матчах. В стартовавшем сезоне Тикнизян стал автором одного из голов своей команды в матче против «Рубина». Встреча закончилась со счетом 2:2.

источник: Чемпионат.com
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