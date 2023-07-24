«Аль-Хиляль» предлагает «ПСЖ» 300 млн евро за Килиана Мбаппе

Сегодня, 24 июля, популярный спортивный обозреватель Фабрицио Романо сообщает в своих социальных сетях о том, что клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» начал переговоры о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Согласно данным источника, руководство саудовского клуба связалось с главой парижан и предложило ему 300 млн евро за трансфер 24-летнего нападающего. Источник отмечает, что в «Пари Сен-Жермен» уверены, что Мбаппе уже договорился с мадридским «Реалом» по условиям личного соглашения.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в любой клуб, кроме «Реала». Сам футболист взял паузу на раздумья.