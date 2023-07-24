«Динамо» и «Лацио» согласовали переход Арсена Захаряна

Московское «Динамо» и римский «Лацио» согласовали переход полузащитника Арсена Захаряна.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио сумма трансфера составит десять миллионов евро. Еще четыре миллиона бело-голубые могут получить виде различных бонусов.

В то же время у итальянского клуба еще есть возможность отказаться от россиянина, если будет достигнута договоренность с японским свободным агентом Даити Камадой. Все дело в том, что «Лацио» может приобрести только одного футболиста, подпадающего под лимит игроков не из стран Евросоюза.

Напомним, в сезоне-2022/23 Захарян провел 37 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.