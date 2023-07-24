Иржи Ярошик: никогда не пойду в «Спартак», так как не хочу быть как Марио Фернандес

45-летний чешский экс-футболист Иржи Ярошик, в настоящий момент возглавляющий «Оренбург», поделился мыслями о переходе бывшего игрока ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Меня удивил этот переход. Согласился бы я работать в «Спартаке»? Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать. Это «Спартак», «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», — цитирует Ярошика издание «РБ Спорт».

Напомним, в период игровой карьеры чешский полузащитник выступал за ЦСКА с 2003 по 2005 год.