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Агент Селюк о трансфере Захаряна в Италию: туда даже Кокорин после тюрьмы попал

Динамовец находится в шаге от перехода в «Лацио».
24 июля 2023 14:19
автор: Александр Шульгин

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что «Динамо» и «Лацио» достигли договоренности о переходе в римский клуб полузащитника Арсена Захаряна.

«Перейти-то Захарян может, куда хочет. Тем более итальянский чемпионат. Туда даже Кокорин после тюрьмы попал в «Фиорентину». Но, во-первых, я не думаю, что «Лацио» заплатит деньги, которые «Динамо» захочет за него, потому что «Динамо» его переоценивает. Реальная стоимость Захаряна намного дешевле. В России многие игроки переоценены», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма сделки составит десять миллионов евро, плюс еще четыре миллиона москвичи могут получить в виде различных бонусов.

В сезоне-2022/23 Захарян провел 37 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.

источник: «РИА Новости»
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