Ловчев прокомментировал уход Малкома из «Зенита»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал переход бразильского форварда Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«60 млн евро — это огромные деньги, и тут вопрос не только в самой сумме, но и в зарплате Малкома, которую там предложили. Абсолютно логичный шаг — продажа. «Зенит» совершил хорошую сделку, так и надо работать. Клуб купил игрока за огромные деньги, многое с ним в России выиграл, а теперь продает плюс-минус за такую же сумму. Европа в футболе теряет влияние. Сначала Саудовская Аравия купила Криштиану, а сейчас я слышу о предложении Мбаппе за огромные деньги. «Зениту» — браво. Деньги за Малкома космические. Думаю, что за 60 млн евро клуб найдет замену», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил о том, что трансферное соглашение на переход Малкома уже подписано, и его сумма составляет 60 млн евро.