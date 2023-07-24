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Булыкин заявил, что Захаряну нужно уезжать в «Лацио»

По мнению экс-игрока «Динамо» в России не понять, что такое настоящий футбол.
24 июля 2023 15:12
автор: Виталий Овсянников

43-летний экс-футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход 20-летнего Арсена Захаряна в римский «Лацио».

«Думаю, Захаряна стоит отпустить в Италию. В прошлом сезоне он не ушел, и это очень сильно повлияло на него. Если футболист хочет уехать и за него предлагают хорошие деньги, лучше его продать. У нас много хороших футболистов, которые легко заиграли бы в Европе. Посмотрим, как это получится у Захаряна. В его случае нужно менять и менталитет, и быт, и тренировки. За границей россияне начинают осознавать, что значит получать удовольствие от футбола. В России, к сожалению, такого не понять даже в «Зените» или «Спартаке». Нужно обязательно уехать и поиграть за границей, чтобы узнать, что такое настоящий футбол», — заявил Булыкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В период своей игровой карьеры Дмитрий Булыкин выступал во многих европейских клубах. После шести лет в «Динамо» он играл за «Байер 04», «Андерлехт», «Аякс» и «Твенте».

источник: «Спорт-Экспресс»
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