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Малафеев: трансфер Малкома стал для «Зенита» более прибыльным, чем продажа Халка

Халк был продан за 56 млн евро.
24 июля 2023 15:53
автор: Виталий Овсянников

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от трансфера нападающего сине-бело-голубых Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«Если рассматривать чисто математические аспекты, учитывая инфляцию, курс валюты и другие факторы, то продажа Малкома оказалась более прибыльной, чем продажа Халка. Ведь в 2016 году курс евро достигал в пике 83 рубля, в то время как в 2023 году он составляет 100-103 рубля. Однако, если говорить о качестве футболистов в целом, то на мой взгляд, Малком и Халк являются равноценными игроками клуба в свои периоды времени», — цитирует Малафеева издание «Спорт День за Днем».

Напомним, бразилец Халк был продан в 2016 году за 56 млн евро в китайский «Шанхай СИПГ».

Ранее председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил о том, что трансферное соглашение на переход Малкома уже подписано, и его сумма составляет 60 млн евро.

источник: «Спорт день за днем»
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