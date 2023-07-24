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«Аль-Хиляль» озвучил будущую зарплату Мбаппе в случае согласия футболиста на переход

Француз может переехать в Саудовскую Аравию.
24 июля 2023 16:01
автор: Александр Шульгин

Журналист Джеймс Бенг в своих соцсетях озвучил будущую зарплату французского нападающего Килиана Мбаппе, если тот даст свое согласие на переход в «Аль-Хиляль».

По его информации, клуб из Саудовской готов платить форварду 700 миллионов евро в год. При этом контракт планируется подписать на один сезон.

Напомним, ранее «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за футболиста и получил разрешение от пражан вести с игроком переговоры.

Летом 2024 года Мбаппе станет свободным агентом и сможет уйти бесплатно.

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