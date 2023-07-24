Защитник «Зенит» Алип может продолжить карьеру в Турции

К защитнику «Зенита» Нуралы Алипу проявляет интерес клуб из чемпионата Турции.

Как сообщает TRT Spor, руководство «Бешикташа» провело встречу с агентом 23-летнего футболиста сборной Казахстана. Клуб из Стамбула хочет оформить сделку по Алипу в ближайшее время.

Отметим, что до конца 2022 года Нуралы играл в составе «Зенита» на правах аренды. После этого с защитником был заключен полноценный контракт до 2025 года.

Добавим, что в составе российского клуба Алип провел 25 матчей, но не отметился результативными действиями.