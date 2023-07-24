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Защитник «Тоттенхэма» Санчес близок к переходу в московский «Спартак»

Колумбиец играет в составе лондонской команды с 2017 года. 
Защитник «Тоттенхэма» Санчес близок к переходу в московский «Спартак»
24 июля 2023 16:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Руководство «Спартака» сделало новое предложение по покупке защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, красно-белые предложили «шпорам» 12 миллионов евро за 27-летнего футболиста. Сообщается, что сделка может быть закрыта в ближайшее время.

Добавим, что Санчес выступает за «Тоттенхэм» с августа 2017 года после своего перехода из «Аякса». В сезоне-2022/2023 он сыграл за лондонцев 24 матча и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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