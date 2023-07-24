Защитник «Тоттенхэма» Санчес близок к переходу в московский «Спартак»

Руководство «Спартака» сделало новое предложение по покупке защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, красно-белые предложили «шпорам» 12 миллионов евро за 27-летнего футболиста. Сообщается, что сделка может быть закрыта в ближайшее время.

Добавим, что Санчес выступает за «Тоттенхэм» с августа 2017 года после своего перехода из «Аякса». В сезоне-2022/2023 он сыграл за лондонцев 24 матча и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.