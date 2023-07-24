«Барселона» включилась в борьбу за подписание Килиана Мбаппе 

«Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, каталонская команда может предложить парижанам ряд своих футболистов в обмен на 24-летнего форварда. Сообщается, что испанский клуб не может купить французского игрока с помощью денежных средств из-за своих финансовых проблем.

Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов подписать игрока сборной Франции, предложив ему заработную плату в размере 700 миллионов евро в год и право уйти в «Реал» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/2024.

Напомним, что Мбаппе играет в составе «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне он провёл за французскую команду 43 матча, забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.