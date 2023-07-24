Губерниев предложил выдать Малкому новый паспорт - с изображением доллара

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что «Зенит» продал своего лидера Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Напомним, что ранее бразилец получил российский паспорт, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. 60 миллионов евро - внушительная сумма, лишней не будет. Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар. Раз «Зенит» решил его продать, то и потерей он для команды не станет», - приводит слова Губерниева РИА Новости.

Напомним, этот трансфер стал самым дорогим в истории российского футбола.