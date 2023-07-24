Известны результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

В Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов текущего сезона.
Напомним, что на этой стадии клубы разделены на две сетки. Часть играет в Пути чемпионов, другая - в Пути лиги.
В жеребьевке Пути чемпионов принимали участие дв клуба, которую вступают в борьбу за попадание в групповой этап турнира на этом этапе и десять команд-победительниц второго квалификационного раунда.
А в Пути лиги сыграют шесть клубов, которые вступили в борьбу на этой стадии, а два других — победители второго квалификационного раунда.
Путь чемпионов
Группа 1
«Рaков»/«Карабах» — «Аpис»/«БАТЭ».
«Зриньски»/«Словaн» — «Шериф»/«Маккaби» (Хайфа).
АЕК — «Динaмо» (Загреб)/«Астана».
Группа 2
«Лудогорeц»/«Олимпия» — «Жальгирис»/«Галaтасарай».
«Брейдaблик»/«Копенгаген» — «Спартa».
«КИ Клаксвик»/«Хaкен» — «Хельсинки»/«Молдe».
Путь лиги
«Брагa» — «Бачка Топола».
«Рейнджeрс» — «Серветт»/«Генк».
«Днепр-1»/«Панaтинаикос» — «Марсель».
ПСВ — «Штуpм Грац».
Первые матчи второго квалификационного раунда стартуют 25 июля.