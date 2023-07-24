ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Известны результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Команды разделены на две сетки.
24 июля 2023 17:10
автор: Александр Поволоцкий

В Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов текущего сезона.

Напомним, что на этой стадии клубы разделены на две сетки. Часть играет в Пути чемпионов, другая - в Пути лиги.

В жеребьевке Пути чемпионов принимали участие дв клуба, которую вступают в борьбу за попадание в групповой этап турнира на этом этапе и десять команд-победительниц второго квалификационного раунда.

А в Пути лиги сыграют шесть клубов, которые вступили в борьбу на этой стадии, а два других — победители второго квалификационного раунда.

Путь чемпионов

Группа 1

«Рaков»/«Карабах» — «Аpис»/«БАТЭ».

«Зриньски»/«Словaн» — «Шериф»/«Маккaби» (Хайфа).

АЕК — «Динaмо» (Загреб)/«Астана».

Группа 2

«Лудогорeц»/«Олимпия» — «Жальгирис»/«Галaтасарай».

«Брейдaблик»/«Копенгаген» — «Спартa».

«КИ Клаксвик»/«Хaкен» — «Хельсинки»/«Молдe».

Путь лиги

«Брагa» — «Бачка Топола».

«Рейнджeрс» — «Серветт»/«Генк».

«Днепр-1»/«Панaтинаикос» — «Марсель».

ПСВ — «Штуpм Грац».

Первые матчи второго квалификационного раунда стартуют 25 июля.

источник: «Советский спорт»
«Сына надо было называть Даниил». Салихова – о дубле Хлусевича в матче с «Оренбургом»
Футболист выступает за «Спартак» с февраля 2022 года.
24.07.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ловчев высказался о переходе РФС из УЕФА в Азию
Пока российские клубы не могут принимать участия в международных турнирах.
24.07.2023 17:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Стало известно, сколько «Аль-Наср» готов заплатить «Баварии» за трансфер Садио Мане 
Ранее сообщалось, что сенегальский игрок согласовал свой переход в саудовскую команду. 
24.07.2023 17:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российская футболистка «Челси» Абдуллина продолжит карьеру во Франции 
Хавбек присоединилась к лондонской команде в 2021 году. 
24.07.2023 17:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Луан может перейти в «Краснодар» зимой
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два с половиной миллиона евро.
24.07.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ещенко оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул в новом сезоне
Красно-белые стартовали с валидольной победы над «Оренбургом».
24.07.2023 17:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
Алексей Миранчук рискует стать игроком резервного состава в «Аталанте»
Алексей Миранчук рискует стать игроком резервного состава в «Аталанте»
Прошлый сезон российский хавбек проводил в аренде в «Торино».
24.07.2023 17:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тарханов рассказал, как уход Малкома повлияет на шансы «Зенита» выиграть РПЛ 
Ранее президент питерского клуба Александр Медведев сообщил, что бразилец будет продан в «Аль‑Хиляль».
24.07.2023 17:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Орещук высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Лацио» 
Ранее сообщалось, что римский клуб рассчитывает подписать игрока «Динамо» в скором времени. 
24.07.2023 16:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.