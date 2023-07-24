Орещук высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Лацио» 

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил возможный трансфер хавбека московской команды Арсена Захаряна в «Лацио».

Ранее появилась информация, что «орлы» сделали предложение бело-голубым о покупке 20-летнего футболиста в размере десяти миллионов евро и четырёх миллионов в качестве бонусов.

«Ранее разговор шел, что его не меньше, чем за 15 млн, будут продавать. Непонятна логика «Динамо» в этой истории. Захаряна нужно дороже продавать. Если, например, за трансфер Шиманьского в «Фенербахче» полностью отвечал агент, то здесь за такие деньги Захаряна не имеют права продавать. Это маленькие деньги», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

Добавим, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В сезоне-2022/2023 в составе столичного клуба он принял участие в 37 матчах, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.