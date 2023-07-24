Тарханов рассказал, как уход Малкома повлияет на шансы «Зенита» выиграть РПЛ 

Бывший главный тренер «Урала» и ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о переходе форварда «Зенита» Малкома в «Аль‑Хиляль», а также предположил, как скажется этот трансфер на выступление сине-бело-голубых в чемпионате России.

23 июля председатель правления петербуржцев Александр Медведев заявил, что команда согласовала переход 26-летнего футболиста в саудовскую команду за 60 миллионов евро.

«Думаю, в переходе Малкома в Саудовскую Аравию основную роль сыграло желание самого футболиста. Ну и, естественно, хорошая прибыль для «Зенита». Шансы команды на чемпионство после ухода Малкома снизились? Нет, там есть много хороших игроков. К тому же, они взяли еще новых бразильцев», — приводит слова 68-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Всего за команду Сергея Семака он сыграл 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. За время своего выступления в РПЛ он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка, а также четыре раза завоевал Суперкубок страны.