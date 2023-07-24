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Ещенко оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул в новом сезоне

Красно-белые стартовали с валидольной победы над «Оренбургом».
24 июля 2023 17:22
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко оценил шансы красно-белых на чемпионский титул в сезоне-2023/24.

«Сможет ли «Спартак» побороться за золото? Еще совсем рано об этом говорить. Пускай выигрывают в каждом матче, а в конце уж посчитают», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, в первом туре нового сезона «Спартак» дома обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Гильермо Абаскаля, дублем отметился защитник Даниил Хлусевич.

Во втором туре красно-белые 31 июля примут дома калиниградскую «Балтику», а перед этим, 27 числа, сыграют в гостях с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России.

источник: Чемпионат.com
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Футболист выступает за «Спартак» с февраля 2022 года.
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