Ещенко оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул в новом сезоне

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко оценил шансы красно-белых на чемпионский титул в сезоне-2023/24.

«Сможет ли «Спартак» побороться за золото? Еще совсем рано об этом говорить. Пускай выигрывают в каждом матче, а в конце уж посчитают», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, в первом туре нового сезона «Спартак» дома обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Гильермо Абаскаля, дублем отметился защитник Даниил Хлусевич.

Во втором туре красно-белые 31 июля примут дома калиниградскую «Балтику», а перед этим, 27 числа, сыграют в гостях с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России.