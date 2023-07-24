Алексей Миранчук рискует стать игроком резервного состава в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получит минимум игрового времени в «Бергамо Кальчо» в предстоящем сезоне, если не сможет найти себе новый клуб этим летом. Об этом сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, итальянская команда не рассчитывает на 27-летнего футболиста в сезоне-2023/2024, так как на его позиции в составе достаточное количество игроков.

Напомним, что в минувшем сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды. Он принял участие в 31 матче туринцев, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Его соглашение с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.