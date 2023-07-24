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Российская футболистка «Челси» Абдуллина продолжит карьеру во Франции 

Хавбек присоединилась к лондонской команде в 2021 году. 
24 июля 2023 17:31
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник женского клуба «Челси» Алсу Абдуллина проведет следующий сезон в чемпионате Франции. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, ФК «Париж» возьмёт 22-летнюю футболистку в годичную аренду.

Добавим, что Абдуллина играет за «Челси» с декабря 2021 года после своего перехода из «Локомотива». В сезоне-2022/2023 в составе «пенсионеров» она приняла участие в шести играх и провела на поле всего 116 минут. Её контракт с синими рассчитан до лета 2024 года.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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