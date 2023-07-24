Стало известно, сколько «Аль-Наср» готов заплатить «Баварии» за трансфер Садио Мане 

«Аль-Наср» рассчитывает купить форварда «Баварии» Садио Мане в ближайшее время. Об этом сообщает CBS.

Как утверждает источник, аравийский клуб надеется, что суммы в размере 40 миллионов евро будет достаточно для приобретения 31-летнего футболиста.

Ранее появилась информация, что нападающий баварцев принял предложение о переходе в «Аль-Наср».

Добавим, что Мане присоединился к «Баварии» летом прошлого года. С тех пор за мюнхенский клуб он провёл 38 матчей, отличился 12 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Tranfermarkt его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.