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«Сына надо было называть Даниил». Салихова – о дубле Хлусевича в матче с «Оренбургом»

Футболист выступает за «Спартак» с февраля 2022 года.
24 июля 2023 18:00
автор: Александр Поволоцкий

Cупруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на дубль полузащитника команды Даниила Хлусевича в ворота «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Для Хлусевича эти голы стали первыми в составе «Спартака»

«Сына надо было называть Даниил», – цитирует Салихову »Метарейтинг».

Отметим, что ранее в 47 матчах за «Спартак» полузащитник отдал четыре результативных передачи.

Во 2-м туре красно-белые сыграют дома с «Балтикой». Игра состоится 31 июля.

источник: «Метарейтинг»
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