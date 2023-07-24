ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ловчев высказался о переходе РФС из УЕФА в Азию

Пока российские клубы не могут принимать участия в международных турнирах.
24 июля 2023 17:58
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему России следует продолжать взаимодействие с Азией.

«Если у нас есть такие проблемы с европейским футболом, и это надолго, есть большой смысл взаимодействовать с Азией, с Саудовской Аравией, в частности. Саудиты скупили пол Европы, взяли пусть и возрастных, но сильных футболистов. Если клубы Саудовской Аравии готовы играть, надо это делать. Мы видели, что аудитории нашей матчи с ненашими интересны - турнир в Питере это показал», - написал ветеран в своем телеграм-канале.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от участия в международных турнирах.

Ранее в РФС заявили, что в случае отсутствия подвижек в вопросе возвращения в европейские соревнования, там готовы рассмотреть вопрос ухода в Азию.

Лисакович в скором времени покинет «Рубин» из-за конфликта с Рахимовым
Футболист недоволен своим действующим положением в клубе.
24.07.2023 18:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дьяков объяснил, что мешает «Локомотиву» претендовать на чемпионство в РПЛ
Бывший российский футболист оценил выступление железнодорожников в матче 1-го тура чемпионата России против «Рубина».
24.07.2023 18:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сына надо было называть Даниил». Салихова – о дубле Хлусевича в матче с «Оренбургом»
Футболист выступает за «Спартак» с февраля 2022 года.
24.07.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, сколько «Аль-Наср» готов заплатить «Баварии» за трансфер Садио Мане 
Ранее сообщалось, что сенегальский игрок согласовал свой переход в саудовскую команду. 
24.07.2023 17:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российская футболистка «Челси» Абдуллина продолжит карьеру во Франции 
Хавбек присоединилась к лондонской команде в 2021 году. 
24.07.2023 17:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Луан может перейти в «Краснодар» зимой
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два с половиной миллиона евро.
24.07.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ещенко оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул в новом сезоне
Красно-белые стартовали с валидольной победы над «Оренбургом».
24.07.2023 17:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
Алексей Миранчук рискует стать игроком резервного состава в «Аталанте»
Алексей Миранчук рискует стать игроком резервного состава в «Аталанте»
Прошлый сезон российский хавбек проводил в аренде в «Торино».
24.07.2023 17:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.