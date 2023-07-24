Ловчев высказался о переходе РФС из УЕФА в Азию

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему России следует продолжать взаимодействие с Азией.

«Если у нас есть такие проблемы с европейским футболом, и это надолго, есть большой смысл взаимодействовать с Азией, с Саудовской Аравией, в частности. Саудиты скупили пол Европы, взяли пусть и возрастных, но сильных футболистов. Если клубы Саудовской Аравии готовы играть, надо это делать. Мы видели, что аудитории нашей матчи с ненашими интересны - турнир в Питере это показал», - написал ветеран в своем телеграм-канале.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от участия в международных турнирах.

Ранее в РФС заявили, что в случае отсутствия подвижек в вопросе возвращения в европейские соревнования, там готовы рассмотреть вопрос ухода в Азию.