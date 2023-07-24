Дьяков объяснил, что мешает «Локомотиву» претендовать на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что слабая игра в защите не позволит «Локомотиву» бороться за золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

Отметим, что в матче 1-го тура национального первенства московский клуб сыграл в ничью с «Рубином» (2:2).

«Какое чемпионство... «Локо» еще работать и работать. Очень слабая оборона, нужен квалифицированный центральный защитник. Второй гол «Рубина» — Фамейе спокойно посадил Фассона на задницу и расстрелял Лантратова. Первый мяч тоже пропустили в простейшей ситуации. Разве может команда, претендующая на золото, так в обороне играть?», – приводит слова 34-летнего защитника «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сезон-2022/2023 «Локомотив» завершил на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 24 июля подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Урал» в рамках Кубка России.