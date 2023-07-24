Лисакович в скором времени покинет «Рубин» из-за конфликта с Рахимовым

Белорусский нападающий «Рубина» Виталий Лисакович в скором времени покинет команду.

Об этом сообщают источники корреспондента «Советского спорта» Никиты Плохих, знакомые с ситуацией.



По их данным футболист находится в конфликте с главным тренером казанской команды Рашидом Рахимовым и желает покинуть ее, как можно быстрее.



Напомним, что Лисакович выступает в России с июля 2020 года, когда он перешёл из солигорского «Шахтера» в московский «Локомотив». В январе 2022 года форвард подписал контракт с «Рубином».