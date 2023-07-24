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Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород на матч Кубка России

Встреча состоится во вторник, 25 июля.
24 июля 2023 18:32
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян прилетел с бело-голубыми в Нижний Новгород на матч группового этапа Кубка России.

Отметим, что встреча между московской командой и «Пари НН» начнется завтра в 18:30 (мск).

Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» договорилось с «Лацио» о трансфере Захаряна. Сумма сделки по 20-летнему футболисту составит 10 млн евро плюс 4 млн бонусов.

В минувшем сезоне Захарян провел 10 матчей в Кубке России. Полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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