Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород на матч Кубка России

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян прилетел с бело-голубыми в Нижний Новгород на матч группового этапа Кубка России.

Отметим, что встреча между московской командой и «Пари НН» начнется завтра в 18:30 (мск).

Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» договорилось с «Лацио» о трансфере Захаряна. Сумма сделки по 20-летнему футболисту составит 10 млн евро плюс 4 млн бонусов.

В минувшем сезоне Захарян провел 10 матчей в Кубке России. Полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу.