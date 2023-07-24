Форвард «Спартака» Зиньковский высказался о своём возможном переходе в «Локомотив»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский оценил свою возможность присоединиться к «Локомотиву» в ближайшее время.

«Из «Локомотива» никто на меня не выходил. Мне никто не звонил, как и никто и ничего не сообщал. Я видел новости в СМИ. Но на этом всё. Я в «Спартаке» и отлично себя чувствую. Я игрок «Спартака» — на этом можно закрывать историю», – приводит слова 27-летнего игрока «Чемпионат».

Добавим, что Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 за команду Гильермо Абаскаля он сыграл 37 встреч, отличился тремя забитыми мячами и семью ассистами. Его трудовое соглашение со столичной командой действует до лета 2027 года.