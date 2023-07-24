Президент РПЛ Алаев сообщил, что переговоры с УЕФА о возвращении России в еврокубки продолжаются

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что Российский футбольный союз по-прежнему ведёт переговоры с УЕФА на предмет возвращения российских команд на международные соревнования.

«Делать прогнозы и предполагать сроки возвращения я не буду, об этом говорили представители РФС, которые ведут диалог, он любит тишину. Ведутся переговоры, надеюсь, они будут успешными в том или ином виде. Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает. Диалог есть», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Напомним, что в феврале прошлого года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.