«ПСЖ» согласился продать Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль»

«ПСЖ» согласовал трансфер нападающего команды Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, сумма сделки составит 300 миллионов евро в том случае, если 24-летний футболист примет условия личного контракта с саудовским клубом и согласится продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация, что аравийцы предложат французскому форварду зарплату в размере 700 миллионов евро за сезон и дадут ему обещание отпустить его бесплатно в «Реал» следующим летом.

Добавим, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В минувшем сезоне за красно-синих он отыграл 43 матча, в которых забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Его соглашение с парижанами действует до конца июня 2024 года.