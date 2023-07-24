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«ПСЖ» согласился продать Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль»

Француз играет за парижскую команду с 2017 года. 
«ПСЖ» согласился продать Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль»
24 июля 2023 19:06
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«ПСЖ» согласовал трансфер нападающего команды Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, сумма сделки составит 300 миллионов евро в том случае, если 24-летний футболист примет условия личного контракта с саудовским клубом и согласится продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация, что аравийцы предложат французскому форварду зарплату в размере 700 миллионов евро за сезон и дадут ему обещание отпустить его бесплатно в «Реал» следующим летом.

Добавим, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В минувшем сезоне за красно-синих он отыграл 43 матча, в которых забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Его соглашение с парижанами действует до конца июня 2024 года.

источник: Sky Sports
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