Скончался двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис

Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис.

Как сообщает пресс-служба «Бирмингем Сити», футболист скончался на 70-м году жизни. Причины смерти Фрэнсиса не называются.

Отметим, что в 1979 году нападающий перешел из «Бирмингема» в «Ноттингем Форест». Фрэнсис стал первым игроком из Великобритании, за трансфер которого заплатили 1 миллион фунтов стерлингов.

В составе «Ноттингем Форест» он дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Кроме того, на счету Фрэнсиса 52 матча за сборную Англии. Тревор забил 12 мячей за национальную команду.