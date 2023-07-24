Бывший полузащитник московского «Динамо» перешёл в кипрский «Аполлон»

Экс-футболист «Динамо» и сборной Франции Матье Вальбуэна заключил контракт с «Аполлоном». Об этом сообщает пресс-служба кипрского клуба.

Как утверждает источник, бело-синие подписали 38-летнего футболиста до конца сезона-2023/2024.

Добавим, что ранее Вальбуэна на правах свободного агента покинул «Олимпиакос». В прошедшем сезоне в составе греческой команды он провёл 29 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В период с 2014 по 2015 год он играл за «Динамо». Также на его счету 52 игры, восемь забитых мячей и 20 ассистов за сборную Франции.