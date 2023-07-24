Агент Давинсона Санчеса отреагировал на слухи о скором переходе защитника в «Спартак»

Футбольный агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса высказался о слухах о том, что его клиент близок к переходу в «Спартак».

Ранее появилась информация, что московская команда в скором времени оформит трансфер 27-летнего футболиста за 12 миллионов евро.

«Касаемо соглашения всех сторон, я не могу подтвердить, все движется, но пока это не случилось. Давайте немного подождем, как только все окончательно прояснится, я смогу об этом рассказать», — приводит слова агента «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что Санчес перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года из «Аякса». В минувшем сезоне за лондонский клуб он провёл 24 игры и не отличился результативными действиями. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.