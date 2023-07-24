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«Алания» минимально победила «Нефтихимик» в домашнем матче Первой лиги 

По ходу игры арбитр удалил по одному игроку из каждой команды.
24 июля 2023 19:58
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Алании» дома оказались сильнее «Нефтехимика» в матче 2-го тура Первой лиги.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола стал нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков, который отличился на 45-й минуте.

На 26-й минуте матча гости остались в меньшинстве после того, как красную карточку получил полузащитник Кирилл Морозов. Второе удаление произошло на 68-й минуте. В этот раз поля покинул форвард домашней команды Николай Гиоргобиани.

В настоящий момент «Алания» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав четыре очка после двух матчей. «Нефтехимик» располагается на десятой строчке, имея в своем активе три очка.

Первая лига

2-й тур

«Алания» – «Нефтихимик» – 1:0 (1:0)

Гол: Машуков, 45.

Удаления: Гиоргобиани, 68 – Морозов, 26.

источник: «Советский спорт»
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