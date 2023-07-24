Камоцци предположил, кто станет главной звездой РПЛ после ухода Малкома 

Экс-ассистент бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что игрок московского клуба Квинси Промес получит звание главной звезды чемпионата России после того, как нападающий «Зенита» Малком перейдет в «Аль‑Хиляль».

Ранее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что питерская команда согласовала трансфер бразильца в саудовский клуб за 60 миллионов евро.

«Промес является главной звездой Российской премьер‑лиги после ухода Малкома из «Зенита», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В прошедшем сезоне за красно-белых он отыграл 37 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского форварда в 11 миллионов евро.