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Дьяков об ошибках Дуарте: это не игрок уровня «Спартака»

Красно-белые снова запомнились провалами в обороне.
24 июля 2023 20:26
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Смотришь на парня и думаешь: вот зачем в России такие иностранцы? Были бы сейчас морозы - мы могли бы рассуждать о сложностях адаптации, еще каких-то нюансах, которые не позволяют футболисту проявить себя. Но на дворе лето, прекрасные поля, человек в команде уже полгода, жив-здоров - и что в итоге? Ошибки-то системные! Каждый матч одно и то же! Это не игрок уровня «Спартака»!», - приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в первом туре нового сезона «Спартак» дома обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Гильермо Абаскаля, дублем отметился защитник Даниил Хлусевич.

Во втором туре красно-белые 31 июля примут дома калиниградскую «Балтику», а перед этим, 27 числа, сыграют в гостях с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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