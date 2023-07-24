ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дортмундская «Боруссия» подписала полузащитника «Баварии» Забитцера

Прошлый сезон австриец завершал, выступая за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
24 июля 2023 20:27
автор: Глеб Шевяков

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере хавбека Марселя Забитцера из «Баварии». Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

Сообщается, что 29-летний футболист заключил трудовое соглашение с чёрно-желтыми на четыре года.

«Марсель — опытный игрок, который уже много лет играет на высшем международном уровне. Мы убеждены, что он станет опорой команды и поможет нам стать еще эффективнее в тяжелых матчах», – заявил спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.

Добавим, что Забитцер принадлежал «Баварии» с августа 2021 года. В январе текущего года он был арендован «Манчестер Юнайтед» и провёл за «красных дьяволов» 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и одним ассистом. В составе мюнхенцев он стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.

источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
Андрей Аршавин прокомментировал уход Малкома из «Зенита» 
В ближайшее время бразилец станет игроком «Аль‑Хиляля».
24.07.2023 21:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» не намерена вести переговоры с «ПСЖ» о трансфере Мбаппе
Футболист близок к подписанию контракта с клубом из Саудовской Аравии.
24.07.2023 20:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дьяков об ошибках Дуарте: это не игрок уровня «Спартака»
Красно-белые снова запомнились провалами в обороне.
24.07.2023 20:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Камоцци предположил, кто станет главной звездой РПЛ после ухода Малкома 
Форвард «Зенита» в скором времени отправится в чемпионат Саудовской Аравии. 
24.07.2023 20:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Алания» минимально победила «Нефтихимик» в домашнем матче Первой лиги 
По ходу игры арбитр удалил по одному игроку из каждой команды.
24.07.2023 19:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Давинсона Санчеса отреагировал на слухи о скором переходе защитника в «Спартак»
Ранее сообщалось, что красно-белые могут приобрести колумбийского игрока у «Тоттенхэма» за 12 миллионов евро. 
24.07.2023 19:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Скончался двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис
Футболист участвовал в чемпионате мира 1982 года.
24.07.2023 19:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший полузащитник московского «Динамо» перешёл в кипрский «Аполлон»
Игрок выступал за столичную команду на протяжении одного сезона.
24.07.2023 19:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» согласился продать Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль»
«ПСЖ» согласился продать Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль»
Француз играет за парижскую команду с 2017 года. 
24.07.2023 19:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.