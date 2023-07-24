Дортмундская «Боруссия» подписала полузащитника «Баварии» Забитцера

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере хавбека Марселя Забитцера из «Баварии». Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

Сообщается, что 29-летний футболист заключил трудовое соглашение с чёрно-желтыми на четыре года.

«Марсель — опытный игрок, который уже много лет играет на высшем международном уровне. Мы убеждены, что он станет опорой команды и поможет нам стать еще эффективнее в тяжелых матчах», – заявил спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.

Добавим, что Забитцер принадлежал «Баварии» с августа 2021 года. В январе текущего года он был арендован «Манчестер Юнайтед» и провёл за «красных дьяволов» 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и одним ассистом. В составе мюнхенцев он стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.