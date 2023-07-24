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Андрей Аршавин прокомментировал уход Малкома из «Зенита» 

В ближайшее время бразилец станет игроком «Аль‑Хиляля».
24 июля 2023 21:02
автор: Глеб Шевяков

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал но новость о том, что «Аль‑Хиляль» подпишет нападающего питерского клуба Малкома за 60 миллионов евро.

Ранее эту информацию подтвердил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Если предложение такое есть, то грех отказываться. В плане футбола это будет потеря и для чемпионата России, и для «Зенита», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» приобрел Малкома у «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл за команду Сергея Семака 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. За время своей карьеры в РПЛ он стал четырёхкратным чемпионом России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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