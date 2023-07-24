Голкипер «Сочи» Адамов прошел медосмотр перед трансфером в «Зенит»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов в ближайшее время станет игроком «Зенита».

По информации «Чемпионата», для оформления трансфера 25-летнего футболиста сторонам необходимо уладить детали. Адамов уже прошел медосмотр в клубе из Санкт-Петербурга.

В СМИ сообщалось, что Денис подпишет контракт с «Зенитом» сроком до 2027 года. За голкипера сине-бело-голубые заплатят один миллион евро.

В минувшем сезоне Адамов провел 21 матч во всех турнирах. Денис пропустил 39 голов и дважды сыграл «на ноль».