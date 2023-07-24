«Спартак» рассчитывает подписать футболиста «Фенербахче» за 6 миллионов евро 

«Фенербахче» получил трансферное предложение от «Спартака» по защитнику команды Джейдену Остерволде. Об этом сообщает AS Marca.

Как утверждает источник, московский клуб готов купить 22-летнего футболиста за шесть миллионов евро. Сообщается, что в услугах нидерландского игрока также заинтересованы ЦСКА, «Краснодар», «Торино» и «Нант».

Добавим, Остерволде перешёл в «Фенербахче» в начале 2023 года. С тех пор за команду из Стамбула он сыграл пять встреч и не отличился результативными действиями. Его контракт с «желтыми канарейками» действует до конца сезона-2026/2027.