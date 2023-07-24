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Андрей Аршавин присоединился к правлению футбольного клуба «Зенит»

Состав коллегиального исполнительного органа петербуржцев состоит из десяти человек. 
Андрей Аршавин присоединился к правлению футбольного клуба «Зенит»
24 июля 2023 21:49
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин включён в состав новообразованного правления питерского клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Как утверждает источник, правление клуба насчитывает десять человек, включая председателя Александра Медведева и главного тренера команды Сергея Семака. Сообщается, что орган был основан с целью систематизации и упорядочивания процесса выработки решений, которые будут приниматься коллегиально.

Напомним, что с января прошлого года Аршавин занимает в «Зените» должность заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.

источник: ФК «Зенит»
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