Андрей Аршавин присоединился к правлению футбольного клуба «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин включён в состав новообразованного правления питерского клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Как утверждает источник, правление клуба насчитывает десять человек, включая председателя Александра Медведева и главного тренера команды Сергея Семака. Сообщается, что орган был основан с целью систематизации и упорядочивания процесса выработки решений, которые будут приниматься коллегиально.

Напомним, что с января прошлого года Аршавин занимает в «Зените» должность заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.