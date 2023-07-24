Мбаппе не хочет играть в «Аль-Хиляле» и готов провести сезон на скамейке «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не намерен покидать команду текущим летом.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Парижа готов продать 24-летнего футболиста «Аль-Хилялю» за 300 миллионов евро. «ПСЖ» готов рассмотреть подобные варианты, чтобы не расстаться с Мбаппе бесплатно через сезон.

Как сообщает Relevo, Мбаппе не хочет играть в Саудовской Аравии. Французский футболист готов провести сезон на скамейке запасных после разногласия с руководством «ПСЖ».

Парижский клуб не включил Килиана в состав для участия в предсезонном турне по Японии и Южной Корее.