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Мбаппе не хочет играть в «Аль-Хиляле» и готов провести сезон на скамейке «ПСЖ»

Контракт с парижским клубом истекает летом 2024 года.
24 июля 2023 22:10
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не намерен покидать команду текущим летом.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Парижа готов продать 24-летнего футболиста «Аль-Хилялю» за 300 миллионов евро. «ПСЖ» готов рассмотреть подобные варианты, чтобы не расстаться с Мбаппе бесплатно через сезон.

Как сообщает Relevo, Мбаппе не хочет играть в Саудовской Аравии. Французский футболист готов провести сезон на скамейке запасных после разногласия с руководством «ПСЖ».

Парижский клуб не включил Килиана в состав для участия в предсезонном турне по Японии и Южной Корее.

источник: Relevo
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