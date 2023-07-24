Станислав Черчесов рассказал, как воспринял свою отставку с поста главного тренера «Ференцвароша» 

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о своём увольнении с должности главного тренера «Ференцвароша».

Руководство «зелёных орлов» отправило 59-летнего специалиста в отставку после того, как команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв в квалификации «Клаксвику» (0:0, 0:3).

«После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и всё. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021-го по июль 2023 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Ранее он работал в сборной России, «Легии», «Динамо» и «Спартаке».