Дебютный матч Месси за «Интер Майми» посмотрело рекордное для MLS количество зрителей

Зафиксировано первое достижение аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси за всю историю MLS.

Как сообщает El Grafico, дебютный матч 36-летнего футболиста за американский клуб посмотрело рекордное количество зрителей.

В США за встречей между «Интер Майами» и «Крус Асуль» (2:1) наблюдали 12,5 млн человек. Это рекордный показатель в истории MLS.

Напомним, Лионель Месси дебютировал в новой команде, выйдя на замену на 54-й минуте. В дополнительное время он принёс «Интер Майами» победу, великолепно исполнив штрафной удар.