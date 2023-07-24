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Дебютный матч Месси за «Интер Майми» посмотрело рекордное для MLS количество зрителей

На трибунах за игрой наблюдали 21 000 болельщиков.
24 июля 2023 22:25
автор: Александр Поволоцкий

Зафиксировано первое достижение аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси за всю историю MLS.

Как сообщает El Grafico, дебютный матч 36-летнего футболиста за американский клуб посмотрело рекордное количество зрителей.

В США за встречей между «Интер Майами» и «Крус Асуль» (2:1) наблюдали 12,5 млн человек. Это рекордный показатель в истории MLS.

Напомним, Лионель Месси дебютировал в новой команде, выйдя на замену на 54-й минуте. В дополнительное время он принёс «Интер Майами» победу, великолепно исполнив штрафной удар.

источник: el grafico
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