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«Динамо» в ближайшее время подпишет двух футболистов «Оренбурга»

Оба игрока выступают на позиции полузащитников. 
24 июля 2023 22:18
автор: Глеб Шевяков

Полузащитники «Оренбурга» Кирилл Капленко и Лукас Вера сменят клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщили футбольный тренер Леонид Слуцкий и спортивный комментатор Константин Генич на You-Tube канале «Коммент.Шоу».

Как утверждает источник, оба игрока присоединятся в скором времени к московскому «Динамо».

Добавим, что Вера стал игроком «Оренбурга» летом в прошлом году и с тех пор сыграл за клуб 30 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и сделал семь ассистов. В сезоне-2022/2023 на счету Капленко, выступающий за «горожан» с 2020 года, 20 игр и два гола.

источник: «Коммент.Шоу»
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