«Динамо» в ближайшее время подпишет двух футболистов «Оренбурга»

Полузащитники «Оренбурга» Кирилл Капленко и Лукас Вера сменят клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщили футбольный тренер Леонид Слуцкий и спортивный комментатор Константин Генич на You-Tube канале «Коммент.Шоу».

Как утверждает источник, оба игрока присоединятся в скором времени к московскому «Динамо».

Добавим, что Вера стал игроком «Оренбурга» летом в прошлом году и с тех пор сыграл за клуб 30 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и сделал семь ассистов. В сезоне-2022/2023 на счету Капленко, выступающий за «горожан» с 2020 года, 20 игр и два гола.