В «Оренбурге» отреагировали на информацию, что Веры и Капленко могут перейти в «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» опроверг слухи о том, что игроки команды Кирилл Капленко и Лукас Вера перейдут в другой клуб РПЛ.

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что аргентинский и белорусский полузащитники продолжат карьеру в «Динамо»

«Даже разговоров таких не было и не будет. Вера и Капленко сейчас игроки «Оренбурга». Агенты пытаются раскачать такие истории ради выгоды. Больше не могу сказать ничего по этому поводу», — приводит Sport24 слова Дмитрия Андреева.

Добавим, что 26-летний Вера выступает за «Оренбург» с середины 2022 года, 23-летний Капленко — с 2020 года.