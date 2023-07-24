Агент Виллиана Роши отреагировал на слухи о возможном переходе защитника ЦСКА во «Фламенго»

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, Маркос Тито высказался о возможном переходе своего клиента во «Фламенго».

«На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны «Фламенго» и других бразильских клубов к игроку нет. Но сейчас Виллиан сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды» — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЦСКА купил Рошу у «Портимоненсе» в сентябре прошлого года за два миллиона евро. В сезоне-2022/2023 за команду Владимира Федотова он сыграл 32 матча, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. В составе столичной команды он завоевал Кубок России и серебро РПЛ.