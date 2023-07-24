Жозеп Клотет оценил победу «Торпедо» над «Химками» во 2-м туре Первой лиги

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет подвёл итоги матча 2-го тура Первой лиги, в котором его команда в гостях одержала победу над «Химками» (2:1).

«Я очень счастлив. Наконец-то команда поняла мои требования. Я им объяснил, что у нас сегодня очень важное дерби. Они выполнили всё, что я просил: не поддавались эмоциям, сыграли прагматично. Мы были хороши в завершении атак. Хочу создать молодую команду, чтобы она развивалась от игры к игре и понимала, что такое «Торпедо», – приводит слова испанского специалиста пресс-служба московского клуба.

Добавим, что в настоящий момент «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав шесть очков после двух проведённых матчей. 30 июля подопечные Клотета примут на своём поле «Черноморец».