Стало известно, какую зарплату предлагал «Аль-Хиляль» Гризманну

Французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн получил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Ашрафа Бен-Айяда, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». Азиатский клуб готов платить Гризманн 40 миллионов евро за сезон.

Ранее появилась информация, что французом интересовался «Аль-Наср».

Напомним, что Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в июле. В минувшем сезоне Антуан провел 38 матчей, в которых забил 15 голов.