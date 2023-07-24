Вильфрид Заа перешёл в «Галатасарай» на правах свободного агента

«Галатасарай» объявил о подписании трудового соглашения с бывшим нападающим «Кристал Пэлас» Вильфридом Заа. Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Как утверждает источник, стороны заключили контракт до конца июня 2026 года. Согласно сделке, 30-летний футболист будет получать заработную плату в размере 4,35 миллиона евро в год.

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 Заа покинул «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента. В прошедшем розыгрыше АПЛ он провёл за «стекольщиков» 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.