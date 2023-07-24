Амрабат подписал соглашение с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником сборной Марокко Софьяном Амрабатом.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Изем Анасс, переговоры по трансферу 26-летнего игрока «Фиорентины» увенчались успехом.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за Амбрата 25 миллиона евро и ещё 4 млн в виде бонусов. Контракт марокканца с «Фиорентины» истекает в конце июня 2024 года.

В минувшем сезоне Софьян провел 49 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.